Held bleibt Held – zumindest in der Oper

Bensheim. Im Zeitalter der Talkshows, der Inzidenzwerte und Kompromisse gibt es keine Aktionsfelder mehr für Helden, wie weit man den Begriff des Helden auch fassen mag. Dass diese Spezies gleichwohl nicht ausgestorben, sondern quicklebendig ist, machte zumindest für die Dauer des Vortrags „Einer für alle – der Held in der italienischen Oper“ die Regisseurin und Operndramaturgin Sabine Sonntag deutlich.

Wer angesichts des 19. Vortrags der Referentin beim deutsch-italienischen Freundeskreis Bensheim – Riva del Garda Routine befürchtet hatte, wurde schnell eines Besseren belehrt. Einerseits stimulierte die eingeschworene Bensheimer Opernfan-Gemeinde die Vortragende zu rhetorischen Höchstleistungen, dafür vertrieb Sonntag andererseits das über der medialen Premiere – für das Präsenzpublikum im Auerbacher Bürgerhaus wurde der Vortrag auf Großleinwand und für die Daheimgebliebenen auf den Bildschirm übertragen – schwebende Lampenfieber augenzwinkernd mit der Bemerkung, dass es natürlich auch den Opernhelden in der Rolle „Einer für sich selbst“ gibt.

Teil zwei folgt im Mai Der zweite Teil des Vortrags von Sabine ... Teil zwei folgt im Mai Der zweite Teil des Vortrags von Sabine Sonntag beim Freundes kreis Riva unter dem Titel "Alle für Einen - der Chor in der italieni schen Oper" findet am 6. Mai um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Kronepark statt. red

Luciano Pavarotti musste dafür als Beispiel herhalten. Als Manrico schmetterte er in der Stretta einer Troubadour-Arie statt des von Verdi komponierten kurzen hohen g mit unendlichen Luftreserven sogar ein hohes c, bis auch die letzte Orchesternote verklungen war. Sportlicher Wettkampf? Ein Thrill für das eigene Ego oder für das Publikum? Der frenetische Applaus in der Filmszene war die Antwort und gleichzeitig bester Einstieg in das Thema.

Mythologische Stoffe zu Beginn

Als die Oper als Kunstform um 1600 in Florenz entstand, ging es um mythologische Stoffe: Der einsame Held (Kastrat) befand sich im Kampf gegen Ungeheuer aller Art. In der neapolitanischen Sängeroper (ab 1650 bis etwa 1800) wandelte sich der Held zum Idealtypus, der in Intrigen verfangen war. Das Gefolge hatte noch keine eigene Stimme, sondern wurde allenfalls zum Bejubeln des Herrschers gebraucht, etwa in Händels „Giulio Cesare in Egitto“ (1724).

Mit dem Aufkommen der Belcanto-Komponisten – Rossini, Bellini, Donizetti – beerbte der Mezzosopran den Kastraten, ab etwa 1820 betrat der Tenor die Szenerie und dem Chor wuchs eine unterstützende Rolle zu.

Die Abläufe gehorchten dabei der strengen Regel der „solita forma“ (übliche Form). Diese bestand in der immer gleichen Operneröffnung aus Orchestervorspiel, Eingangschor und einer vierteiligen Szenenform des Solisten mit dem Rezitativ zur Beschreibung der Situation, dem Cantabile, einer langsamen Arie zur Verarbeitung der Situation, dem Tempo di mezzo, einer Überleitung mit neuen Aspekten und Eingreifen des Chores oder einer neuen Person bei Anziehen des Tempos, und schließlich der Cabaletta, in der der Held mit Unterstützung des Chores eine positive Wendung des Geschehens in Aussicht stellt.

Diese Form beherrschte die italienische Oper bis 1850. Sie garantierte leichte Verständlichkeit und ermöglichte den Zuschauern, sich in den Helden zu versetzen und sich sein Schicksal zu eigen zu machen. Die Cabaletta bildete für die Italiener in jener Zeit ein Ventil für große Emotionen. Denn das Zusammenwirken von Chor und Solist hatte extreme politische Bedeutung und war im hohen Maße ein Identifikationsfaktor. Verdi hatte mit seinen patriotischen Opern einen großen Anteil an der Wiedervereinigung des in Einzelstaaten zergliederten Italiens.

Danach wendete sich Verdi radikal von den Freiheitskämpfern und der solita forma ab. Er stellte nun den einsamen Helden ohne Chor im Rücken in das Zentrum seines Schaffens. Figuren wie Don Carlos in der gleichnamigen Oper, Don Alvaro in „Macht des Schicksals“ oder Radames in „Aida“ handeln ausschließlich im Eigeninteresse um eine (verlorene) Liebe oder verweigern der Gesellschaft ihr Heldentum.

Chor und Solist gingen auch bei Verdis deutschem Antipoden Richard Wagner – beide Jahrgang 1813 – seit langem getrennte Wege. Wagners Opernhelden sind allein und einsam, keine Revolutionäre, sondern Außenseiter, die gegen alle kämpfen. Das ist möglicherweise ein Grund, warum Wagner und sein Werk in der Bevölkerung deutlich weniger verankert sind.

Auch in der Oper nach Verdi, beim sogenannten Verismo – einer italienischen Stilrichtung mit dem Ziel einer schonungslosen Darstellung der Wirklichkeit – eines Mascagni oder Puccini, steht der Chor dem Solisten als Widersacher oder als Gegenwelt gegenüber.

In Cavalleria rusticana darf die Hauptdarstellerin nicht mit den anderen gemeinsam beten, in Tosca will der Polizeichef Scarpia nicht mit den anderen beten. Und in Fanciulla ist der Räuber Dick Johnson Sinnbild für den Outcast, den man lieber hängen sehen will, als ein Leben mit ihm zu ertragen.

Diese letzten düsteren Helden, wie auch Verdis Otello einer ist, entziehen sich der Gesellschaft durch Tod oder durch Exil. Ob gut oder böse – Held bleibt Held, jedenfalls in der Oper. Peter J. Zeyer