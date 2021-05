Heimway wird zur digitalen Talentshow

Bensheim. Das Musikfestival Maiway fällt zum zweiten Mal in Folge ins Wasser. Aber auch die Alternative, von Initiator Harry Hegenbarth 2020 als Heimway aus der Taufe gehoben, wird am Mittwoch (12.) nicht wie ursprünglich geplant über die Bühne gehen können. Vor einem Jahr konnten an mehr als 60 vorher nicht bekannten Ecken im Stadtgebiet zwölf Band Kurz-Konzerte geben, einschließlich eines durchaus unterhaltsamen Live-Streams.

AdUnit urban-intext1

Daraus wird im zweiten Corona-Jahr jedoch nichts. Das Showmaker-Team hat aus der pandemischen Not allerdings eine Tugend gemacht und ist auf ein komplett digitales Format umgestiegen, um am Abend vor Christi Himmelfahrt wenigstens ein bisschen Abwechslung bieten zu können.

Unter dem Motto „So daheim wie noch nie!“ präsentiert die Bensheimer Agentur ihr neues Konzept. „Kreativität und Improvisationskunst waren wieder einmal gefragt“, so Hegenbarth. Denn die aktuelle Verordnung gebe keine Neuauflage von Heimway her. Dennoch wolle man Maiway-Tag nicht einfach verstreichen lassen.

Jeder kann mitmachen

So lädt für Mittwoch das Festival-erprobte Moderatoren-Duo, bestehend aus Harry Hegenbarth und Florian Schmanke, ab 19 Uhr zu einem interaktiven Livestream der besonderen Art ein. Flankiert wird der Live-Stream durch viel Unterhaltung und mit einer Show-Neuheit: Alle können Programm mitbestimmen und vom Zuschauer zum Showstar werden.

AdUnit urban-intext2

„Jeder darf mitmachen und mitmischen. Hier kann es sich um ein besonderes Talent handeln, wie beispielsweise um Musik-, Tanz- oder Akrobatikperfomances. Die virtuelle Bühne ist offen für jede Showeinlage“, so der Veranstalter.

Jeder Teilnehmer bekommt nach einer kurzen Begrüßung seine „90 Sekunden Ruhm“. Wer talentfrei ist, müsse nicht traurig sein und ist eingeladen, sein ganz persönliches Maiway-Highlight der letzten Jahre zu erzählen – „oder einfach einen Heiratsantrag zu machen“, heißt es in einer Ankündigung. Beiträge jeglicher Art seien willkommen und ersparten den Zuschauern vermutlich einen mehrstündigen Dialog zwischen Hegenbarth und Schmanke.

AdUnit urban-intext3

Ob sich die interaktive Live-Veranstaltung zu einem Talentcasting entwickelt, ist noch ungewiss. Doch einen Gewinner gibt es trotzdem: Eine ausgewählte und „selbstverständlich fachlich-kompetente Jury“ kürt während des Livestreams die besten Beiträge.

AdUnit urban-intext4

Zu gewinnen gibt es Gutscheine im Wert von bis zu 1000 Euro von den beliebten Maiway-Bühnen: Von bester italienischer Küche bis zum Warengutschein darf sich der Gewinner seinen Lieblingsgutschein selbst aussuchen. Der beste Beitrag gewinnt ein goldenes Maiway-Bändchen für lebenslangen, kostenlosen Eintritt.

Auch wenn niemand weiß, was genau passieren wird, wünscht das Showmaker-Team trotzdem einen feucht-fröhlichen Abend auf der Couch und freut sich auf viele Teilnehmer und Zuschauer.

Der Stream läuft auf Facebook, sowie auf Youtube und www.mymaiway.de. dr

Info: Youtube: https://youtu.be/FIknkBIuwKw, Facebook https://fb.me/e/3Bt9XJZzF