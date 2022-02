Die Marillion-Tribute-Band Forgotten Sons spielt ihr nachgeholtes Jubiläumskonzert am 5. März im Musiktheater Rex in Bensheim. Die Gruppe um den Bensheimer Sänger Nico Würsching (re.) hat sich vor elf Jahren gegründet. Wegen der Corona-Pandemie fielen die geplanten Auftritte in den vergangenen beiden Jahren aus.

© Band