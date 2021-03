Gronau/Zell. Nach erfolgreichem Testverlauf der Monatsversammlung und Teilnahme an der Biodiversitätskonferenz des Kreises Bergstraße haben sich die Verantwortlichen der Nabu-Ortsgruppe Meerbachtal entschlossen, einen Onlinevortrag zu gestalten. Dabei werden nicht nur hervorragende Bilder der Flora und Fauna gezeigt, sondern es gibt auch viele Hinweise zu den für Beobachtung geeigneten Gebieten, einschließlich Anfahrtstrecken und Verhaltensregeln, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wer sich für die Natur interessiert oder einfach nur in reizvoller Umgebung wandern möchte, ist bei diesem Vortrag gut aufgehoben. Es werden keine Geheimnisse verraten, denn die Gebiete sind einschlägig bekannt.“ Trotzdem wüssten viele Interessierte nicht, zu welcher Jahreszeit die besten Beobachtungen möglich sind, und was man überhaupt sehen kann, so der Nabu.

Der Vortrag führt in die Bereiche ehemaliger Sand- oder Tongruben, Steinbrüche und Renaturierungsflächen. Naturschutzgebiete an den Hängen der Bergstraße werden ebenso präsentiert wie die Pflegeflächen der Ortsgruppe Meerbachtal. Außerdem gibt es noch einige wenige Höhepunkte aus dem weiteren Umkreis zu sehen. Diese sind aber auch während eines Tagesausflugs zu erreichen.

Wer an diesem Vortrag teilnehmen möchte, wählt sich auf der Homepage des Vereins nabu-meerbachtal.de ein. Unter dem Register Termine/Veranstaltungen findet sich der Link zur Anmeldung und Registrierung. Die dort enthaltenen Hinweise bitte sorgfältig lesen, dann steht einer Teilnahme nichts mehr im Weg. Der Eintritt in den „Vortragsraum“ startet um 19 Uhr. Wer sich nicht sicher fühlt, kann bereits ab 17 Uhr eine Testphase durchführen. Um 19.30 Uhr beginnt der Vortrag. Die Veranstalter sind sehr gespannt auf den Ablauf und die Teilnehmerzahl.

Aktiv im Naturschutz

Auch während der momentanen Krise waren die Mitglieder aktiv im Naturschutz. Dabei hat sich die Bildung von Patenschaften für Einzelprojekte gut bewährt. Konform mit den Verhaltensregeln wurden die Teiche rechtzeitig zur Laichsaison gereinigt. Die hohe Anzahl von Nistkästen wurde per GPS erfasst, in eine Karte eingetragen und in die Gruppen Hemsberg, Vorderwald Zell und Gronau unterteilt. Die Niströhren für den Steinkauz wurden gereinigt, repariert oder erneuert. Am Wanderparkplatz in Gronau wurden Kästen für eine Dohlenkolonie aufgehängt. An vier Futterstellen wurde Winterfütterung durchgeführt. Im umfangreichen Maschinenpark standen erhebliche Wartungsarbeiten an. An der im letzten Jahr freigelegten Lößwand für Wildbienen herrscht derzeit schon reger Betrieb. Diese Wand liegt innerhalb der Pflegeflächen, ist etwa dreißig Meter lang und über zwei Meter hoch.

Über den weiteren Verlauf der für dieses Jahr geplanten öffentlichen Veranstaltungen wird in der Presse oder auf der Homepage informiert. Es besteht auch die Möglichkeit, das regelmäßige Rundschreiben des Vorstandes zu bestellen (Homepage/Kontakte/Newsletter). red

