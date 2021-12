Heimatgeschichte online

Bensheim. Im September 1987 beschloss der Magistrat, dass für die einzelnen Stadtteile Bensheims eine „Stadtteil-Dokumentation“ entstehen soll, die anhand der Sammlung und Aufarbeitung von lokalgeschichtlichen Materialien die Veränderungen und Geschichte der jeweiligen Stadtteile dokumentiert.

Auerbach, Fehlheim, Gronau, Hochstädten, Langwaden, Schönberg, Schwanheim, Wilmshausen und Zell sollten sich nach der kommunalen Gebietsreform ihrer eigenen Identität bewusst bleiben und Heimatgeschichte lebendig und erlebbar machen.

Seit der Gründung der Stadtteil-Dokumentation wurden zahlreiche Ausstellungen und weitere Veranstaltungen realisiert sowie Ortschroniken publiziert, die ohne die grundlegenden Forschungen der einzelnen ehrenamtlich tätigen Arbeitskreise nicht möglich gewesen wären.

Alle Interessenten, die etwas zur Geschichte eines Bensheimer Stadtteils beitragen können und an der Stadtteil-Dokumentation mitwirken möchten, können sich bei den jeweiligen Arbeitskreisen melden. Nähere Informationen sind auf der Website der Stadt Bensheim zu finden, auf der die Stadtteil-Dokumentation kürzlich nun auch online ein Zuhause gefunden hat: auf www.bensheim.de unter der Rubrik „Leben in Bensheim“, in der Kategorie „Stadtporträt“, „Stadtteil-Dokumentation“. ps

