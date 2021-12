Heiliger Nikolaus besucht Fehlheimer Kita

Fehlheim. Es war alles so schön von den Erzieherinnen der katholischen Kindertagesstätte Sankt Bartholomäus in Fehlheim für die Nikolausfeier am 6. Dezember geplant, doch dann kam wieder die Entscheidung, die Kinder in festen Gruppen zu betreuen. So wurde kurzentschlossen umgeplant und der heilige Nikolaus (verkörpert von Andreas Willwohl) kam über die Terrasse zu den einzelnen Gruppen. Er blieb draußen und erzählte den Kindern vom Sankt Nikolaus. Anschließend sangen die Kinder Nikolauslieder und manche trugen auch Gedichte vor. Zum Dank bekamen sie vom Nikolaus einen Sack mit Geschenken überreicht, den die Kinder später auspacken durften. red/Bild: Kita

