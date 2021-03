Bensheim. Die Nachricht kommt nicht überraschend, für alle Fans des roten Strichs ist sie dennoch keine gute: Das beliebte Musikfestival Maiway muss wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden – zum zweiten Mal in Folge. Das teilte Initiator Harry Hegenbarth am Mittwoch mit.

AdUnit urban-intext1

„Es ist in dieser Zeit mit allen damit verbundenen Umständen nicht umsetzbar“, erklärte Hegenbarth. Er und sein Showmaker-Team seien sehr traurig „und irgendwie auch verzweifelt, weil uns die Signale fehlen, wie es mit der Kultur weitergehen soll“. Eigentlich sollte das Festival, traditionell immer am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt, schon 2020 seinen 18. Geburtstag feiern. Jetzt muss die Party zur Volljährigkeit erneut verschoben werden. Die Hoffnungen ruhen auf 2022.

Alternative in Planung

Newsletter-Anmeldung

Allerdings wird es am 12. Mai ein Alternativprogramm geben. „Nach der Absage kommt nun die Ansage“, kündigte der Agenturchef an – ohne das Kind beim Namen zu nennen. Aber er hinterließ deutliche Hinweise, dass es sich um eine Neuauflage von Heimway handeln könnte. Die Mischung aus Digitalshow und Kurzkonzerten in Bensheim und Umgebung war im vergangenen Jahr als Maiway-Ersatz voll eingeschlagen und kam beim Publikum hervorragend an.

Gesucht werden für diese Option jedoch noch dringend Sponsoren und Künstler, die bereit sind, sich am Mittwoch vor dem Feiertag zu engagieren. Sie können sich bei Showmaker in Bensheim melden. dr

AdUnit urban-intext2