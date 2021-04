Heckler-Schüler schrieben Gedichte

Bensheim. Inspiriert durch einen BA- Artikel zum Welttag der Poesie und die Hoftor-Aktion in Lorsch haben sich zwei vierte Klassen der Joseph-Heckler-Schule in Bensheim mit dem Thema Gedichte beschäftigt. Entstanden sind vor allem Frühlingsgedichte der Reimform „Elfchen“ – hierbei werden elf Wörter in einer bestimmten Reihenfolge (1-2-3-4-1) angeordnet. Mit den Gedichten wurde der Schulhof geschmückt. Außerdem wählten die Kinder die sechs besten Gedichte aus und schickten sie nach Lorsch, um an der „Gedicht-Hoftor-Aktion“ mitzumachen, berichtet Lehrerin Katja Straschil. red/Bild: Heckler-Schule

