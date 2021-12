Heckler-Schüler programmieren Roboter

Bensheim. In der MINT-Garage am Bensheimer Goethe-Gymnasium konnten Dritt- und Viertklässler der Joseph-Heckler-Schule an vier Donnerstagnachmittagen in einer AG die Programmierung von Robotern und das Programmieren mit „Scratch“ kennenlernen und selbst ausprobieren. Die Kinder lernten, wie man den „mBot“-Roboter fahren lässt und ihn dann so programmieren kann, dass er auf Dinge in der Umgebung reagiert. Den Mädchen und Jungen der Heckler-Schule hat die mBot-AG sehr viel Spaß gemacht. red/Bild: Heckler-Schule

