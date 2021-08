Hausmüll gehört nicht in öffentliche Abfalleimer

Bensheim. Über 450 öffentliche Mülleimer sind über das gesamte Bensheimer Stadtgebiet verteilt aufgestellt. Obwohl die Bauhofmitarbeiter des KMB (Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße) diese mehrmals wöchentlich leeren, gehen regelmäßig Meldungen zu überfüllten Abfalleimern ein. „Der Grund: Immer häufiger entsorgen Bürger ihren privaten Hausmüll über öffentliche Mülleimer und bringen sie damit zum Überquellen“, heißt es in einer Pressemitteilung des KMB.

Die Müllsäcke mit Hausmüll würden dann sogar neben den Abfallbehältern abgelegt – dies sei ein großes Ärgernis nicht nur für den KMB, sondern auch für alle Mitbürger, die die Abfalleimer dann nicht mehr für Abfälle nutzen können, die unterwegs anfallen.

In öffentliche Müllbehälter gehören nur kleine Abfallmengen, die unterwegs anfallen – Hausmüll in Säcken zählt nicht dazu. © dpa

Nicht selten handelt es sich laut KMB bei den Müllsündern um Wiederholungstäter, wie Geschäftsführer Frank Daum erklärt: „Uns sind Fälle bekannt, bei denen Personen regelmäßig an den Wochenenden ihren Hausmüll in die Abfallbehälter quetschen – offenbar, um auf Kosten der Allgemeinheit Müllgebühren zu sparen. Für uns ist es keine Option, größere Abfallbehälter zu installieren oder noch öfter zu leeren. Damit lösen wir das eigentliche Problem nicht.“ Auch aus hygienischen Gründen sei die Entsorgung von Hausmüll über die Abfalleimer der Stadt Bensheim ein absolutes No-Go. Speisereste aus dem Hausmüll locken insbesondere Ratten an.

Aus aktuellem Anlass weisen KMB und die Stadt Bensheim darauf hin, dass öffentliche Abfalleimer ausschließlich für die Entsorgung von Müll genutzt werden dürfen, der unterwegs anfällt. Dazu zählen zum Beispiel Papiertaschentücher, Kaugummis oder Verpackungen von unterwegs verzehrten Speisen und Getränken.

Das Entsorgen von privatem Hausmüll in öffentlichen Abfallbehältern gilt als Ordnungswidrigkeit und kann Bußgelder nach sich ziehen. Aufmerksame Bürger, die das illegale Entsorgen von Hausmüll beobachten, können sich mit Hinweisen und gegebenenfalls dem Kfz-Kennzeichen an das Team Allgemeine Sicherheit und Ordnung der Stadt Bensheim unter Telefon 06251/14205 wenden. red