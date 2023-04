Hausmeister in den Ruhestand verabschiedet

Bensheim. Nach 45 Arbeitsjahren, davon zwölf Jahre Hausmeister-Tätigkeit an der Joseph-Heckler-Schule Bensheim, musste sich die Schulgemeinde schweren Herzens von ihrem langjährigen Hausmeister, Lothar Kubklik, trennen, der nun wohlverdient seinen Ruhestand antreten darf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit stehenden Ovationen der Kinder und Lehrkräfte wurde Herr Kublik am 31. März offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Er war die treue Seele des Hauses, fleißig, freundlich und der Joseph-Heckler-Schule stets in besonders loyaler Weise verbunden, schreibt Katja Meilicke vom Personalrat der Schule in einer kleinen Pressenotiz.

Mit Blumen, Liedern, Gedichten und guten Wünschen verabschiedete sich die Schulgemeinde herzlich und wünschte dem langjährigen Hausmeister Glück, Gesundheit und Frohsinn.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Caritaszentrum Frühlingsfest mit Musik in St. Vinzenz Mehr erfahren

Der Dank aller Großen und Kleinen begleitete ihn und verschönerte ihm seinen letzten Arbeitstag an der Joseph-Heckler-Schule. red/Bild: Heckler-Schule