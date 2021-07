Haushaltsplan im Blickpunkt

Bensheim. Die FWG hat sich nach eigenem Bekunden intensiv mit dem Haushaltswurf befasst und Lösungsvorschläge für eine Verbesserung erarbeitet, die am Montag im Haupt- und Finanzausschuss zur Abstimmung anstanden. In ihrem derzeit noch digitalen wöchentlichen Treffen wird die Freie Wählergemeinschaft Bensheim (FWG) am heutigen Dienstag (6.) um 20 Uhr die Ergebnisse aus dem Ausschuss diskutieren. Anschließend wird sich die FWG mit den Sitzungen des Sozial- und Bauausschusses befassen. Schwerpunkt hierbei wird der geplante Neubau für die bestehenden Kitas in Schwanheim und Fehlheim sein. Ein klares Votum der neuen Ortsbeiräte aus Schwanheim und Fehlheim gegen die Groß-Kita am geplanten Standort müsse respektiert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die FWG plädiert für einen Abriss und Neubau am bestehenden Standort in Schwanheim und Fehlheim und einer Interimslösung mit Containern für die fehlenden Betreuungsplätze, bis der endgültige Standort gefunden wurde. Gäste sind eingeladen. Zugangsdaten könnenunter www.fwg-bensheim.debeantragt werden. red