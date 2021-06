Haushalt und Bauprojekte

Bensheim. Die Fraktion der Grünen tagt am heutigen Dienstag (22.) gemeinsam mit der Bürgermeisterin Christine Klein und Marion Bopp, der Leiterin des Stadtmarketing.

AdUnit urban-intext1

„Bevor wir im Rahmen der Haushaltsberatungen ausreichend Mittel für die Entwicklung unserer Innenstadt bereitstellen, möchten wir uns im direkten Austausch mit dem Fachteam und Bürgermeisterin Christine Klein über den aktuellen Stand des Innenstadtmarketings für Bensheim und Auerbach informieren“, erklärt Fraktionsvorsitzender Moritz Müller.

Am Samstag kommen die Grünen zu ihrer üblichen Haushaltsklausurtagung zusammen und beraten den von Kämmerer Adil Oyan (Grüne) vorgelegten Haushaltsentwurf. „Anders als die neue Koalition halten wir für Bensheim einen weiteren hauptamtlichen Kämmerer für wichtig, der nicht mal ebenso eingespart werden könne“, kommentiert Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier die Koalitionsvereinbarung von CDU, SPD und FDP.

Lieber an anderen Stellen sparen

Die Arbeitsbelastung der Bürgermeisterin sowie der Ersten Stadträtin lasse sich nicht einfach so verdoppeln. Deswegen stößt die Einsparvorstellung auf wenig Gegenliebe. Die Grünen wollen vielmehr an anderen Stellen im Haushalt einsparen, so beispielsweise bei der Instandhaltung der Straßen für den Kfz- Verkehr.

AdUnit urban-intext2

Auch den gestiegenen Personalansatz im Stellenplan wollen sie genau überprüfen und ob Ausgaben jetzt in der angespannten Finanzsituation getätigt werden müssen, wie beispielsweise die Einrichtung eines Wohnmobilparkplatzes.

Keine Bebauung im Neckarbett

Ab 20 Uhr tagt die Fraktion öffentlich und berät außerdem die zwei zentralen Bauvorhaben, die Bensheim in der Sommersitzungsrunde auf den Weg bringen will: Den Neubau einer Kita zwischen Fehlheim und Schwanheim sowie die Wohnbebauung am Alten Stellwerk in der Dammstraße. Beide Projekte lehnt die Fraktion der Grünen in ihrer derzeitigen Form ab. „Eine Bebauung im alten Neckarbett bei Fehlheim kommt für uns nicht in Frage“, meint Kira Knapp, stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

AdUnit urban-intext3

Interessierte sind willkommen. Moritz Müller bittet um eine Mail an m.mueller@gruene-bensheim.de, um die Zugangsdaten zum Videokonferenztool zu übermitteln. red

AdUnit urban-intext4