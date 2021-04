Bensheim. „Ein Häuschen aus Amerika“ – So lautet die Überschrift eines Zeitungsberichts aus dem Jahr 1951, der den Leser vor 70 Jahren auf die Fährte ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten führte. Oder doch zumindest in diese Richtung. Tatsächlich aber befasst sich der Artikel mit Mitteln aus dem Marshall-Planes (European Recovery Program – ERP), einem historischen Wirtschaftsförderungsprogramm, das die USA nach Kriegsende für den Wiederaufbau europäischer Staaten aufgelegt hat. Mit Krediten, die im Zeitraum 1948 bis 1952 über deutsche Bankinstitute ausgeliehen wurden, konnten in zahlreichen Fällen Hilfe zur Selbsthilfe gewährt und bereits begonnene Projekte gefördert werden.

AdUnit urban-intext1

Einer der Profiteure und Empfänger eines Zuschusses war die sechsköpfige Familie von Adam Schlink aus Bensheim. Edith Schlink, Tochter von Adam und Katharina Schlink, geborene Wohlfahrt, hat das oben beschriebene Zeitdokument bei einer Aufräumaktion während des coronabedingten Stillstands gefunden und dem Bergsträßer Anzeiger zur Verfügung gestellt.

„Als das vierte Kind geboren war und die Ein-Zimmer-Wohnung in Auerbach (heute Gaststätte „Rhodos“) zu klein wurde, hat unser Vater mit einigen Ringer-Kollegen auf einem Acker an der Wormser Straße in Bensheim, den er von seinem Vater – Adam Schlink, Gastwirt des Lokals „Zum Grünen Baum“ – erhalten hat, unser Häuschen in der Wormser Straße 85 (später Hausnummer 87) gebaut. Damals war es nicht leicht, genug Zement zu bekommen. Aber nach mühsamer Arbeit nach Feierabend konnten wir glücklich im Sommer 1950 unser Häuschen beziehen. Es fehlten die Eingangstreppe und der zweite Raum unterm Dach diente zunächst als Lager für Korn“, so schreibt Edith Schlink in Erinnerung an ihre Kindheit: „Hunger mussten wir zum Glück nie erleiden. Neben seinem Beruf als städtischer Arbeiter hat unser Vater einen großen Garten und ein Feld bewirtschaftet, um uns über die Runden zu bekommen.“

Dass der Traum vom eigenen Häuschen für die Familie wahr und das bescheidene Eigenheim nach entbehrungs- und arbeitsreichen Jahren bezugsfertig wurde, haben die Schlinks auch einem ERP-Kredit in Höhe von 2000 Mark zu verdanken, der ihnen über die Bezirkssparkasse im Jahr 1950 ausgezahlt wurde. Voraussetzung für die Unterstützung aus Amerika war ein gewisses Startkapital und der Nachweis der Eigenhilfe.

AdUnit urban-intext2

Wie einfallsreich und fleißig Katharina und Adam Schlink waren, beschreibt die Tochter an anderer Stelle. So wurde in den folgenden Jahren nach dem Einzug das Elternschlafzimmer im Erdgeschoss ausgeräumt, um Platz für Gäste der „Straußwirtschaft“ zu machen. Die Kinder wurden währenddessen auf die Verwandtschaft verteilt.

Insgesamt etwa 80 Wohnungen im Kreis Bergstraße wurden zu Beginn der 1950er Jahre mit Fördermitteln des Marshallplans gebaut. Zuschüsse erhielten neben Bensheim (vier Marshallplan-Einfamilienhäuser), Heppenheim, Lorsch, Einhausen, Zwingenberg, Viernheim, Lampertheim, Hirschhorn, Neckarsteinach und Mörlenbach.

AdUnit urban-intext3

Mitte der 60er Jahre gab es weitreichende Veränderungen für die Familie Schlink. Für den Bau der Anliegerstraßen an der B 47, der Volker- und Lorscher Straße musste sie für ein geringes Entgelt Gelände an die Stadt abgeben. Gesundheitliche Probleme zwangen Adam Schlink Ende der 80er Jahre zur Aufgabe seines Gartens mit 75 Obstbäumen. Aufgrund der beengten Verhältnisse entschied sich Schlink schweren Herzens, das kleine Häuschen zu verkaufen – es wurde wenig später abgerissen und auf dem Gelände steht heute ein Mehrfamilienhaus – und für seine Familie neu zu bauen. „Leider konnten unsere Eltern die Annehmlichkeiten im neuen Gebäude nur noch wenige Jahren genießen“ bedauert Edith Schlink gegenüber dieser Zeitung.

AdUnit urban-intext4

An ihre Kindheit und Jugend erinnert sich die Bensheimerin trotz aller Entbehrungen gern. Zum Toben und Spielen waren der Stubenwald in Richtung Lorsch, der Flugplatz Nähe der Radrennbahn in Lorsch, die Eselsbrücke, die Tongruben Richtung Heppenheim und die Scheune im Bauernhof Mohr ideal. Im Winter – so Schlink weiter in ihren Erzählungen – rodelte sie mit Geschwistern und Freunden am Griesel und Baßmann und schnallte sich in den Lettlöchern die Schlittschuhe an. Mit der Bebauung des Berliner Rings inklusive zahlreicher Neubauten verschwand „auch unser Stinkbächel“.