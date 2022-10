Haus bei Unfall beschädigt

Bensheim. Zwischen Donnerstag, 6 Uhr, und Freitag, 13.30 Uhr, kam es auf dem Kundenparkplatz der Sparkasse in der Europa-Allee zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein angrenzendes Gebäude erheblich beschädigt – sowohl an der Außen- als auch an der Innenwand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weiterhin wurde die Parkplatzbeschilderung demoliert. Der Schaden beläuft sich auf 25 000 Euro. Unfallhergang und Unfallfahrzeug sind bislang noch unbekannt, so die Polizei in einer Pressemitteilung am Samstag.

Hinweise zum Autofahrer liegen keine vor. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bensheim unter Telefon 06251/84680 zu melden. pol