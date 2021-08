Hartes Training für Hund und Mensch

Bensheim. Die Hundeführer der Rettungshundestaffel des DRK-Ortsvereins Bensheim haben vier anstrengende Tage hinter sich. Sie hatten sich zu Übungszwecken auf einem Trümmergelände mit realistischen Szenarien in Mosbach eingemietet.

Untergebracht waren Mensch und Hund in einer ehemaligen Kaserne. Auf dem Übungsgelände trainieren Rettungshundestaffeln, Katastrophenschutz, THW und Polizei. Entsprechend vielfältig waren die Herausforderungen an die Teams, die aus Mensch und Hund bestehen.

Sowohl schwere Vertrümmerungen, aber auch eine ehemalige Sporthalle mit Gebäudekomplex, offene Treppen und Drehtüren waren neue Herausforderungen für die Hunde. Das Licht konnte gedimmt oder auch ganz ausgeschaltet werden, je nach Ausbildungsstand des Hundes.

Auch die Gebäudesuche konnte intensiv geübt werden. So waren in den Räumen Schränke, Autoreifen, Röhrensysteme und sogar ein Bällebad vorhanden, in dem die Versteckpersonen (vermeintliche Opfer) abtauchen konnten. Jeder Hundeführer und jede Hundeführerin konnte mit den Hunden ganz neue Situationen erleben und ihre Hunde auch von einer ganz anderen Seite erleben.

Schließlich kann sich kaum einer vorstellen, wie schwer es für die Vierbeiner ist, durch einen mit Autoreifen gefüllten Raum nach Menschen zu suchen. Denn das erfordert nicht nur eine gute Koordination, auch der beißende Gummigeruch erschwert die Nasenarbeit der Hunde enorm. „Unglaublich, wie koordinativ schwierig das Begehen von Autoreifen ist“, zeigte sich der Staffelleiter Gerd Thiemann beeindruckt. Er arbeitet schon seit 18 Jahren, nun mit seiner dritten Magyar-Vizsla-Hündin, in der Staffel, aber solche Herausforderungen musste er und seine Lotta bislang nicht bewältigen.

Gleich drei geprüfte Flächenhunde führt die Ausbilderin der Staffel, Claudia Reinheimer aus Bensheim. Sie trainierte schon einmal auf dem konstruierten Gelände in Mosbach, ist aber begeistert, dass dort immer wieder neue Herausforderungen geschaffen werden. Zurzeit entsteht auf einer weiteren Freifläche eine Containerstadt, die einem Stadtteil von Stuttgart nachempfunden werden soll. „Unsere Hunde können hier all ihre Fähigkeiten zeigen und gehen auch mal an ihre Grenzen“, so Reinheimer. Vor Ort konnte entsprechend dem Alter und Ausbildungsgrad der Hunde gearbeitet werden.

Der jüngste Hund im Team ist die Schäferhündin Liv mit gerade einmal sechs Monaten, der älteste Hund Pipp, ein Australian Working Kelpie der in Flächen- und Trümmerarbeit geprüft ist. Beide Hündinnen gehören Judith Grön, die mit Liv bereits ihren achten Hund im DRK ausbildet. Den Ausbilderinnen zur Seite stand in Mosbach Kirstin Young, die als Anwärterin zwei Labradormischlinge führt. Lucky, der ältere der beiden Rüden, ist bereits als Flächenhund geprüft, hat aber auf den Trümmern eine neue Herausforderung gefunden.

Demnächst werden die Bensheimer Hunde sich einer Trümmerprüfung auf dem Gelände der Firma Röhrig Granit GmbH in Heppenheim stellen. „Wir sind sehr froh, dass die Firma Röhrig uns die Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung stellt“, betont Christina Sonntag, die stellvertretende Staffelleiterin der Rettungshundestaffel Bensheim. Und Sonntag spricht aus Erfahrung, schließlich konnte ihr Holländischer Schäferhund Cisco im Einsatz einer Person das Leben retten – und dafür trainiert die Rettungshundestaffel mit vollem Einsatz. red

