Harmonie plant weitere Aktivitäten

Fehlheim. Nachdem das Angebot des Chorcafés der Harmonie Fehlheim die gewünschte Resonanz in der Fehlheimer Bevölkerung fand, beschloss der Vorstand, dieses bei der traditionellen Veranstaltung zum 1. Mai fortzusetzen.

Da es in der Umgebung viele Veranstaltungen mit herzhaften kulinarischen Angeboten gibt, einigte man sich auf die „süße Variante“ mit selbstgebackenen Kuchen und Torten, Kaffee und Tee. So stehen die Türen des Fehlheimer Dorfgemeinschaftshauses am Montag, 1. Mai, ab 14 Uhr für alle Gäste offen und die Organisatoren freuen sich auf viele Gäste.

Der Vorstand gibt außerdem bekannt, dass am Freitag, 9. Juni, und Samstag, 10. Juni, die Theatergruppe des VzEdT aus Einhausen im Pfarrzentrum mit dem Stück „Mit Küchenbenutzung“ ein Gastspiel geben wird. Der Kartenvorverkauf für diese Veranstaltungen findet ab dem 8. Mai jeden Montag vor der Chorprobe im Pfarrzentrum zwischen 17.30 und 18 Uhr statt.

Nähere Informationen zu den Terminen der Harmonie Fehlheim gibt es auf der Homepage www.harmonie-fehlheim.de. red