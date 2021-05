Mit drei neuen Mitgliedern und dem alten Ortsvorsteher startet der Ortsbeirat Zell in die neue Wahlperiode. In der konstituierenden Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus wurde Hans-Peter Ott einstimmig in seiner Funktion als Vorsitzender des Gremiums wiedergewählt und geht damit in seine zweite Amtszeit. Vor fünf Jahren hatte er das Amt von Ferdinand Rausch übernommen.

Wie schon vor fünf

...