Hannelore Schmanke verabschiedet

Bensheim. „Es gibt sicher kaum ein Kind in dieser Stadt, das nicht durch deine musikalische Schulung gegangen ist“, sagte Bürgermeisterin Christine Klein anlässlich des Abschieds von Musikschullehrerin und der stellvertretenden Leiterin der Musikschule Hannelore Schmanke.

Seit mehr als vier Jahrzehnten ist die Lehrerin für Blockflöte, Querflöte und Musikalische Früherziehung vielfältig im musischen Bereich engagiert. „Viele verbinden mit dir die Musik dieser Stadt“, erinnerte Klein im Rahmen der Verabschiedung im Rathaus an die vielen offiziellen Anlässe und Konzerte, die von Hannelore Schmanke musikalisch gestaltet wurden

. „Du hast so vielen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Musik näher gebracht“, dankte ihr die Bürgermeisterin. Heidi Scharschmidt, stellvertretende Leiterin des Eigenbetriebs Stadtkultur, betonte, „dass sie sich die Musikschule ohne Hannelore Schmanke gar nicht vorstellen kann“.

„Jetzt ist der Tag da“, sagte Musikschulleiter Helmut Karas und zählte Schmankes vielfältiges Engagement auf, das auch weit über die Musikschule hinausgeht. „Wir reden hier von einer außerordentlichen Lebensleistung“, so Karas. Elke Ritter vom Personalrat würdigte ihr großes Engagement und nannte sie das „Gesicht der Musikschule“.

Hannelore Schmanke absolvierte an der Staatlichen Hochschule für Musik in Mannheim die staatliche Privatmusiklehrerprüfung, war Mitgründerin der Musikschule und auch vorher schon musikalisch sehr engagiert. Sie erzählte bei der Verabschiedung im Magistratssaal begeistert von ihrer Tätigkeit: „Die Arbeit hat mir jeden einzelnen Tag Spaß gemacht.“ An ihren ersten Arbeitstag kann sie sich noch sehr genau erinnern: Das war der 10. Februar 1975. Vier Jahre später wurde die Einrichtung von der Stadt Bensheim übernommen.

2019 beging Hannelore Schmanke ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Ihrem musikalischen Engagement will sie auch weiterhin in Chören oder bei anderen Gelegenheiten treu bleiben. red

