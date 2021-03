Bensheim. In der Regel findet jeden Montag im Mehrgenerationenhaus Bensheim ein offener Treff für all diejenigen statt, die sich für Handarbeit interessieren. Aufgrund der aktuellen Situation wird dies nun online fortgesetzt. Montags zwischen 14.30 und 16.30 Uhr können sich Interessierte über Ideen und Techniken für Kleidungsstücke, kleine Geschenke und vieles mehr per Videochat austauschen. Das Angebot wird von Birgit Schreiber geleitet.

Nähere Informationen erhalten Interessierte per Mail an birgitschreiber69@gmx.de oder unter Telefon 06251/8603692. red