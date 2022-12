Hand in Hand für den Klimaschutz in Bensheim

Bensheim. „Mensch und Umwelt müssen Vorrang haben vor Kapital- und Profitinteressen“, so die gemeinsame Feststellung von Fridays For Future (FFF) Bensheim und des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Bensheim. Beide Organisationen trafen sich in der „Stadtmühle“ zu einem politischen Austausch.

Zu dem Treffen konnte der Bensheimer DGB-Vorsitzende Günther Schmidl (IG Metall) neben den Vorstandsmitgliedern des DGB-Ortsverbandes engagierte Aktivisten von Fridays for Future begrüßen.

Für beide Organisationen ist die Abwendung der drohenden Klimakatastrophe die zentrale Überlebensfrage der Menschheit: „Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, sind erheblich mehr Anstrengungen erforderlich, auch in Deutschland“, so die gemeinsame Feststellung.

Mehr Anstrengungen gefordert

„Den Zielen des Klimaschutzabkommens hinken wir gefährlich weit hinterher. Es muss jetzt rasch und wirksam gehandelt werden, denn die Natur gibt uns keine Fristverlängerung“.

Für beide Organisationen sei klar: Ein „Weiter so“ sei keine Option. Sie sind sich auch einig, dass Klimaschutz und Arbeit nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen: „Arbeit, Umwelt und Klimaschutz sind kein Gegensatz. Der Weg in eine klimagerechte Zukunft muss sozial und gerecht gestaltet werden. Klimaschutz geht nur sozial“.

Grundlegender Kurswechsel

Das zentrale politische Projekt sei die sozial-ökologische Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft: „Wir müssen heute die Weichen stellen für die klimaneutrale Wirtschaft von morgen“. Beide Verbände betonen: „Klimaschutz und Beschäftigung können und müssen Hand in Hand gehen. Eine engagierte Klimaschutzpolitik bietet große Chancen für mehr, neue und tariflich entlohnte und ökologisch nachhaltige Arbeitsplätze“.

Sie betonen: „Der Klimawandel ist Folge eines zutiefst ungerechten, menschenverachtenden und umweltzerstörenden Wirtschaftssystems, das auch die Klimakatastrophe beschleunigt. Es ist höchste Zeit für einen grundlegenden Kurswechsel – weg von einem finanzmarktgetriebenen Kapitalismus, der Mensch und Natur ausbeutet und unsere natürlichen Lebensgrundlagen zerstört und hin zu einer sozialen und ökologischen Politik, die das Klima schützt und den Menschen und der Natur dient“.

Produkte, Produktionsverfahren und Wertschöpfungsketten müssen nach Auffassung von DGB Bensheim und Fridays For Future so verändert werden, dass sie in ein neues nachhaltiges sozial-ökologisches Wirtschaftsmodell eingepasst werden können.

Beide betonen: „Die sozial-ökologische Transformation kann nur als gesamtgesellschaftliches Projekt gelingen. Zwar kann jede und jeder dazu aktiv beitragen, da die Art, wie wir leben, produzieren und konsumieren, Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima hat, dennoch bleibt das Hauptproblem ein systemisches“.

Gute Perspektive für alle

Für die Verbände ist klar, dass es bei der notwendigen Transformation zugleich um soziale, ökologische und globale Gerechtigkeit geht: „Wir setzen uns für eine Weltordnung ein, in der alle Menschen eine gute Lebensperspektive haben, ganz gleich, wo sie geboren sind“.

DGB-Regionssekretär Horst Raupp, der das sozial-ökologische Umbaukonzept der Gewerkschaften vorstellte, unterstreicht in der Pressemitteilung abschließend: „Wir müssen aktiven Klimaschutz, gute Arbeit und Verteilungsgerechtigkeit zusammenführen.“ red