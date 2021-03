Bensheim. Der Umgang mit der Corona-Krise und allen Einschränkungen ist für Bürgermeister Christine Klein ein schwieriges Thema. „Wir sind immer gebunden an die Vorgaben des Landes und des Kreises. Unsere Handlungsmöglichkeiten sind fast null“, erläutert die 65-Jährige auf Nachfrage dieser Zeitung. Sie persönlich halte nichts von einem harten Lockdown.

AdUnit urban-intext1

Entscheidend seien gute Hygienekonzepte. Es müsse aus ihrer Sicht möglich sein, mehr Geschäfte öffnen zu können. Dadurch könne man Menschenmassen aus einzelnen Geschäften entzerren. Die Läden in der Bensheimer Innenstadt hätten „tolle Hygienekonzepte“.

„Das ermüdet die Menschen“

Das Hin und Her in der Politik sei ein großes Problem. „Das ermüdet die Menschen“, findet die Rathauschefin. Die betroffenen Einzelhändler seien extrem frustriert, weil gefühlt jeden Tag etwas anderes sei. „Die ackern und arbeiten, müssen Waren vorhalten und gewappnet sein für die nächste Saison, beispielsweise in der Modebranche.“ Aber es gebe keine Verlässlichkeit bei den Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene. Das sei ihre persönliche Meinung. Als Stadt sei man abhängig vom Land und dem Kreis in dieser Angelegenheit.

Gleichwohl befindet sich das Stadtmarketing in einem engen Kontakt mit den Händlern „und tut, was es kann, leistet Unterstützung, um die Innenstadt am Laufen zu halten, damit unsere Innenstadt wieder lebendig wird, sobald es losgehen kann“. Klein will sich – wie berichtet – beim Land einsetzen, dass Bensheim als Modellkommune mit einer Teststrategie Lockerungen umsetzen kann, siehe Tübingen. Diesen Wunsch hat man allerdings nicht exklusiv, mittlerweile haben sich bundesweit unzählige Städte und Regionen entsprechend positioniert.

AdUnit urban-intext2

Keine Gebühren auf Freisitze

Darüber hinaus soll den politischen Gremien vorgeschlagen werden, die Gebühren für Freisitze weiterhin auszusetzen. Sobald Außengastronomie möglich sein sollte, könne man als Stadt in diesem Rahmen den Betroffenen entgegenkommen. Eine Vorlage soll den Stadtverordneten vorgelegt werden. Das seien die kleinen Stellschrauben, an denen man drehen könne. dr