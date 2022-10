Halloween-Party bei den Sterntalern

Bensheim. Es darf gegruselt und erschreckt werden: Halloween rückt näher – und ganz gleich, wie man zu der aus Amerika herübergeschwappten Grusel-Orgie an sich persönlich stehen mag, gibt es in der Region einige mit viel Engagement vorbereitete Veranstaltungen.

Dazu zählt in diesem Jahr am Montag, 31. Oktober, zum ersten Mal eine Party auf dem Gelände der Drachenberge am Berliner Ring, ausgerichtet vom Förderverein Sterntaler – Zukunftsräume, Kinderträume in Zusammenarbeit mit der Bensheimer Agentur Showmaker.

Schminken und schnitzen

Bei freiem Eintritt wird ein schauriges Rahmenprogramm auf der beliebten Anlage mit dem roten Rutschenturm geboten, und zwar von 16 bis 20 Uhr. Ob Kinderschminken, Stockbrotgeister brutzeln, Kürbisse schnitzen oder einfach nur von der schaurigen Illumination faszinieren lassen: Für jeden sollte nach Angaben der Veranstalter etwas dabei sein. Es gibt auch Essen und Trinken und ein leichtes Gruselgefühl könnte sich nicht vermeiden lassen. red