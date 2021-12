Gymnastik-Damen spenden fürs Ahrtal

Gronau. Die Damen-Gymnastikabteilung der SG Gronau hat für die Flutopfer im Ahrtal gespendet. Erneut geht ein weiteres mit vielen Einschränkungen verbundenes Corona-Jahr zu Ende. Mit Blick auf die Infektionszahlen und auch zum eigenen Schutz waren viele gemeinsamen Aktionen und Veranstaltungen in den vergangenen Monaten nur sehr eingeschränkt oder auch gar nicht möglich, schreibt die Abteilung. Der im Sommer geplante Ausflug und nun die Weihnachtsfeier wurden abgesagt.

Die Flutopfer im Ahrtal seien jedoch noch sehr viel mehr betroffen. „Da wollen wir gerne helfen“, heißt es in einer Pressemitteilung. In Erinnerung an einen sehr schönen Ausflug ins Ahrtal hat sich die Abteilung der Damen-Gymnastik deshalb dazu entschlossen, unter dem Motto „Sport verbindet“ Sportvereine in dem von der Flut betroffenen Ahrtal mit insgesamt 1000 Euro zu unterstützen und hat direkt zu zwei Vereinen Kontakt aufgenommen.

So kann eine Spende in Höhe von jeweils 500 Euro an den TuS Ahrweiler und den SV Walporzheim überwiesen werden. Die Beträge sollen beim Wiederaufbau des Sportbetriebes für Gymnastik und Kinderturnen ein klein wenig helfen. red