Bensheim. Verena und Dennis Kunkel werden, wie im vergangenen Jahr, wieder ihre Benefizaktion „Gulaschsuppe für die Drachenberge“ initiieren und in der heimischen Küche die Suppe zubereiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Sonntag (20.) von 11 bis 15 Uhr gibt es dann in den Drachenbergen Ungarische Gulaschsuppe. Außerdem werden Kaffee und Kuchen für den guten Zweck angeboten.

Anmeldung und Vorbestellung für die Suppe sind noch bis Mittwoch (16.) per Mail a Sterntaler.bensheim@t-online.de oder über Facebook möglich. Das Essen kann auch mitgenommen werden. Das muss bei der Bestellung aber angegeben werden. Zudem muss dann am Sonntag ein Transportbehälter mitgebracht werden, so die Organisatoren. red