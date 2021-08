Günstiger Wohnraum morgen Thema bei Grünen

Bensheim. Die Grünen-Fraktion spricht am Dienstag (3.) mit Christoph Cranz, dem neuen Vorstand der Wohnbau Bergstraße eG, über Wohnen in Bensheim. Die Wohnbau besitzt und baut als Genossenschaft aus Tradition vergleichsweise günstigen Wohnraum.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„In den letzten Jahren sind einige Wohnprojekte im Sozialwohnungsbau mit den Stimmen der Grünen auf den Weg gebracht worden. Ein neuer Wohnblock an der Dammstraße wurde gebaut und 20 Prozent Sozialwohnungen entstehen derzeit beim Wohnungsbau auf dem alten EKZ-Gelände“, erinnert Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

Die Wohnbau eG ist im Bereich Moselstraße/Rheinstraße engagiert, dort sollen Verbesserungen vorgenommen werden. Wie sich die Wohnsituation aus Sicht der Baugenossenschaft darstellt, welchen Bedarf es in Bensheim gibt, wie lange die Warteliste ist und welche Veränderungen nötig wären, sind Fragen, die erörtert werden sollen.

Dass Wohnraum gebraucht wird, ist bekannt. Die Grünen sehen die Probleme auch in den vielen leerstehenden Wohnungen. Probleme machen nach Ansicht der Grünen auch Wohnungen als Spekulationsobjekte. Platz für neue Wohnungen gäbe es auch innenstadtnah auf dem alten Hospitalgelände. Auch der Bezug der Wohnungen in der ehemaligen Rodensteinschule lasse auf sich warten. Bedauerlich seien auch die jahrelangen Verzögerungen beim Projekt Meerbachsportplatz. „Aus den unterschiedlichsten Gründen kommt es immer wieder zu Problemen bei der Schaffung von Wohnraum, aber die Lösung liegt für uns Grüne nicht in der Ausweisung von weiteren Neubaugebieten am Stadtrand“, betont Fraktionsvorsitzender Moritz Müller – „diese Flächen liegen oft in Hochwasser-Überschwemmungsgebieten oder haben einen schlechten Bauuntergrund. Außerdem benötigen wir die Außenbereiche für die Landwirtschaft, für den Naturschutz und auch als Erholungsraum für die Menschen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Fraktion trifft sich am Dienstag um 19 Uhr im Nebenraum der Gaststätte Präsenzhof.