Bensheim/Lorsch. Ein hohes Aggressionspotenzial kann man dem afghanischen Flüchtling nicht absprechen. Vermeintliche Konflikte meinte er in der Vergangenheit meist mit der Faust lösen zu müssen.

Inzwischen, so sagte der mittlerweile 21-Jährige vor Gericht, habe er seine Alkohol- und Drogensucht im Griff, sich von falschen Freunden getrennt (Jugendrichter Brakonier: „Ein Großteil sitzt schließlich in Haft“) und arbeite als Lagerist. Ab heute.

Die günstige Sozialprognose und die teils mehr als zwei Jahre zurückliegenden Taten gaben schließlich den Ausschlag für die moderate Beurteilung einer Gewaltserie, die von zwei Ladendiebstählen und Drogenbesitzes bis hin zu Sachbeschädigung, vier Fällen der Körperverletzung – davon ein Versuch –, Widerstands gegen Polizeibeamte und versuchter Gefangenenbefreiung reichte.

Vorwürfe wurden bestätigt

Das Bensheimer Jugendschöffengericht verzichtete auf die Verhängung einer Jugendstrafe und sprach gegen den Angeklagten – wie von Staatsanwältin Kathrin Männle beantragt – stattdessen eine Verwarnung aus. Außerdem muss er 2000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Einen mitangeklagten Landsmann sprach das Gericht frei.

Im Großen und Ganzen, so Richter Rainer Brakonier, hätten sich die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft bestätigt. Demnach hat der zur Tatzeit noch nicht volljährige, alkoholisierte Flüchtling im Oktober 2018 versucht, seinem Kumpel, der in der Bensheimer Bahnhofsunterführung die Scheibe eines Schaukastens eingeworfen und deshalb von einem zufällig anwesenden Polizeibeamten festgehalten wurde, zu helfen.

Um seinen Freund, der erst kurze Zeit zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden war, zu befreien, attackierten der Angeklagte und mehrere unbekannte Mittäter den Polizisten. Der Faustschlag gegen den Beamten, den zwei freiwillige Polizeihelfer vor Gericht so bestätigt hatten, konnte nicht nachgewiesen werden. „Getroffen hat er jedenfalls nicht“, versicherte der Zeuge. Bei dem Vorfall am Bahnhof war ein Großaufgebot der Polizei vor Ort. Die Beamten stellten im Anschluss im Rucksack des Täters elf Plomben Cannabis und eine Feinwaage sicher.

Schläge ins Gesicht

Auch ein Passant auf dem Weg zur Arbeit bekam im Bensheimer Bahnhofsbereich die Faust des Angeklagten zu spüren. Der Asylbewerber, der 2015 als unbegleiteter, minderjähriger Flüchtling nach Deutschland gekommen war und heute in einer Unterkunft in Lampertheim lebt, quittierte eine zufällige Berührung mit dem Fremden mit mehreren Schlägen ins Gesicht, wobei er den Geschädigten erheblich verletzte. Seine Version, wonach er von dem Mann bewusst angerempelt und als Ausländer beschimpft wurde, stufte das Gericht als unglaubwürdig ein.

Am Bahnhof in Lorsch prügelte er auf einen jungen Mann ein, der sich weigerte, ihm sein Fahrrad zu überlassen. Gewalttätig wurde er im April 2019 auch gegen den Lebensgefährten seiner Schwester, dem er nach einem Streit einen Kopfstoß verpasste. Zwei Diebstähle im Frühjahr 2020 in einer Aldi-Filiale in Bensheim und im Kaufhof Mannheim machten die Serie an Straftaten komplett. Seitdem, so beteuerte der 21-Jährige im Gerichtssaal, habe er sich nichts mehr zu Schulden kommen lassen und bereue, was er getan habe. gs