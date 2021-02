Bensheim. Am 9. Mai 2021 würde die Namensgeberin der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) in Bensheim 100 Jahre alt werden. Zu diesem besonderen Jubiläum startet die GSS einen Briefwettbewerb, um einerseits ihre Namensgeberin besonders zu würdigen und andererseits für die Kulturtechnik „Briefeschreiben“ zu werben. Schülerinnen und Schüler der Geschwister-Scholl-Schule schreiben Briefe an und über Sophie Scholl.

Sophie Scholl war nicht nur eine bekannte Widerstandskämpferin, sondern auch eine eifrige Briefeschreiberin. Ihre bewegenden Briefe an ihren Freund Fritz Hartnagel beispielsweise, geschrieben unter schwierigsten Bedingungen, zählen laut Wochenzeitung „Die Zeit“ zu den „ungewöhnlichsten, ergreifendsten Zeugnissen, die aus jener Zeit der finsteren Barbarei auf uns gekommen sind“.

Das Foto-Mosaik von Sophie Scholl wurde von Schülern gestaltet und hängt in der Geschwister-Scholl-Schule. © GSS

Das Projekt „100 Jahre Sophie Scholl in Schülerbriefen“ dauert anderthalb Monate und wird von der Deutschen Post unterstützt. Die besten Briefe sollen Anfang Mai im Rahmen des Geschwister-Scholl-Gedenktages in der Schule vorgelesen und prämiert werden.

Anlass ist der 100. Geburtstag

„Anlass der Aktion ist selbstverständlich der 100. Geburtstag von Sophie Scholl, an den wir mit diesem Wettbewerb erinnern und ihre Person und ihr besonderes Vermächtnis unseren Schülern auf diese Weise nahebringen möchten“, sagt Thomas Stricker, Leiter der Geschwister-Scholl-Schule. „Sophie Scholl steht als Namensgeberin unserer Schule in besonderer Weise für unsere Werte, wie ein demokratisches Miteinander, Zivilcourage und gegenseitigen Respekt. Diese Werte kommunizieren wir kontinuierlich über verschiedene Kanäle und Medien. Diesmal widmen wir uns dem Medium Brief, das auch Sophie Scholl so häufig genutzt hat, um mit ihrer Familie und dem Freundeskreis in Kontakt zu bleiben. Daher sind wir sehr froh, dass die Kooperation mit der Deutschen Post zustande gekommen ist und wir die Briefidee gemeinsam realisieren können“, so Stricker.

Auch Bensheims Bürgermeisterin Christine Klein begrüßt das gemeinsame Briefprojekt heißt es in der Pressemitteilung weiter: „Besonders gut finde ich die Tatsache, dass dieses Projekt zwei Ansatzpunkte verbindet: Zum einen können die Schüler so über Sophie Scholl, ihr Leben und ihre Bedeutung für unsere Zeit nachdenken. Vor allem im Hinblick auf sie als großes Vorbild für Zivilcourage. Und zum anderen lernen die jungen Menschen etwas über den besonderen Wert und die Bedeutung von Kommunikation per Brief, die ja in unserem digitalen Zeitalter grundsätzlich einen schweren Stand hat. Trotzdem bleibt das Briefeschreiben als Kulturtechnik auch und gerade für Schüler wichtig, denn spätestens wenn sie sich bewerben, erwarten Firmen einen guten Brief als Teil der Bewerbung.“

Möglichkeit, Kontakt zu halten

In den Monaten Februar und März werden sich Schüler vor allem im Deutsch-, Geschichts- und Politikunterricht intensiv mit dem 100. Geburtstag von Sophie Scholl auseinandersetzen. „Der Briefwettbewerb ermöglicht es, auf eine besondere Facette von Sophie Scholl einzugehen: nämlich die der Briefeschreiberin. In diesen Schriftstücken begegnen wir ihr sehr persönlich. Wir nehmen Anteil daran – und lernen vielleicht von ihr –, wie sie ihre Gedanken und Gefühle zur Sprache gebracht hat“, erklärt Gerhild Hoppe-Renner, Leiterin des sprachlich-literarisch-künstlerischen Fachbereiches an der GSS.

Auch bei der Deutschen Post freut man sich über die Kooperation mit der Schule: „Das macht Sinn, denn der Brief ist Inbegriff schriftlicher Kommunikation. Briefe verbinden Menschen miteinander und stehen deshalb geradezu sinnbildlich für unser Unternehmen. Für Sophie Scholl war die Korrespondenz per Brief häufig die einzige Möglichkeit, Kontakt zu halten. Ganz aktuell ermöglichen Briefe, dass man auch in Corona-Zeiten seine Lieben schützen und trotzdem mit ihnen in Kontakt bleiben kann“, sagt Friedhelm Schlitt, regionaler Politikbeauftragter der Deutschen Post. red