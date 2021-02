Bensheim. Am heutigen Freitag (19.) geht die Online-Diskussionsrunde der Grünen in Bensheim in die siebte Runde: Das Format „Du hast die (Kommunal-) Wahl“ befasst sich heute im Themenkomplex „Soziale Gerechtigkeit“ mit dem Schwerpunkt Kinderbetreuung.

Dazu hat Moderator Daniel von Hauff folgende Gäste eingeladen: Charlotte von Hauff, Vorsitzende des Elternbeirates einer der größten städtischen Kindertagesstätten, Anna Malki, Erzieherin in der Kita Fuldastraße, und Moritz Loreth, Erzieher in der Kita Pavillon.

„Für Eltern stellt die aktuelle Situation ein bisher nie dagewesene Herausforderung dar und sie jonglieren Tag für Tag zwischen dem eigenen Anspruch, sich gut um die eigenen Kinder kümmern zu wollen, aber gleichzeitig der Notwendigkeit, ihren Beruf auszuüben. Eine verlässliche Kinderbetreuung hat dann eine besondere Rolle inne“, meint so Daniel von Hauff.

Schwachpunkte aufzeigen

Das Sicherstellen einer pädagogisch guten Kinderbetreuung sei eine der wichtigsten Aufgaben einer Kommune. Ein Ausblick soll zeigen, welche Schwachpunkte es aktuell noch in der Bensheimer Betreuungslandschaft gebe und welche Bereiche hier noch von der Politik besser gestaltet werden können, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Teilnahme ist unter folgendem Link möglich: https://bit.ly/3u86i3P, Kenncode: 678582. red