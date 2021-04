Bensheim. In der Fraktionssitzung der Grünen am heutigen Dienstag (6.) geht es um den in jüngster Zeit häufiger aufgetretenen Vandalismus, mit dem Bensheim auch in die überregionalen Schlagzeilen gekommen ist.

Die Grünen sind überzeugt davon, dass es nicht reichen wird, alleine mit ordnungsrechtlichen Maßnahmen zu reagieren, sondern auch stärker präventiv mit sozialpolitischen Mitteln zu agieren.

Unabhängig vom jüngsten Vandalismusgeschehen sehen die Grünen dringenden Handlungsbedarf im Jugendbereich. Interessierte können der digitalen Sitzung ab 20 Uhr beitreten. Moritz Müller bittet dazu um eine Mitteilung per E-Mai an m.mueller@gruene-bensheim.de, um den Teilnahmelink übermitteln zu können. red