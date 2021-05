Grüne wollten ein Vierer-Bündnis

Bensheim. Die Grünen bedauern in einer Pressemitteilung, dass es offenbar nicht zu einer Zusammenarbeit im Bündnis von Grünen, SPD, BfB und FWG kommt. Als zweitstärkste Kraft in Bensheim hätten sie Sondierungsgespräche mit CDU, SPD, FDP, BfB und FWG geführt, bei denen die Inhalte im Vordergrund standen.

AdUnit urban-intext1

Die Möglichkeit einer Zusammenarbeit von Grünen, SPD, BfB und FWG in einer neuen Kooperation für Bensheim sei in mehreren Gesprächen gemeinsam beraten worden, wie die Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier mitteilt. Eine Wiederauflage einer schwarz-grünen Koalition und ein „Weiter so“ wie früher sei nicht die Priorität der Grünen.

Rückzug der SPD

„Den Rückzug der SPD aus den Sondierungsgesprächen mit Grünen, BfB und FWG haben wir bedauert“, erklärt Kira Knapp, stellvertretende Vorsitzende des Ortsverbandes und der Stadtverordnetenfraktion. „Das Ziel unserer Gespräche für eine Kooperation in diesem neuen und eher offenen Bündnis kann durch die Entscheidung der SPD für eine Koalition mit CDU und FDP so nicht mehr erreicht werden. Wir sind gespannt, wie die SPD den im Wahlkampf angekündigten neuen Politkstil umsetzen will. Immerhin hat die SPD dafür geworben, den Wechsel zu wählen“, meint Sterzelmaier.

Die Grünen seien weiterhin für eine themenbezogene Zusammenarbeit mit allen demokratischen Parteien offen. „Die Aussagen der möglichen neuen Koalition, auf die Oppositionsfraktionen zugehen zu wollen, dabei offener zu arbeiten, um eine breite Unterstützung für die Themen zu erreichen, stimmt hoffnungsvoll und wird von uns positiv aufgenommen“, betont Fraktionschef Moritz Müller.

AdUnit urban-intext2

„Brauchen mutige Schritte“

Die Grünen hoffen auch, dass eine mögliche Koalition von CDU, SPD und FDP inhaltlich nicht eine Abkehr vom Klimaschutz bedeute. „Wir brauchen hier mutige Schritte, um die Klimaziele erreichen zu können“, stellt die Ökopartei fest. Die in der Presse mitgeteilte Absicht, die Abschaffung der Parkgebühren und Stilllegung der Parkautomaten im öffentlichen Straßenraum vorzunehmen, sehen sie bedenklich. Ein gleichlautender Antrag wurde im Februar 2021 von der CDU noch abgelehnt, mit dem Argument, man wolle die Lenkungsfunktion aus dem Parkraumbewirtschaftungskonzept beibehalten und unnötigen Autosuchverkehr in der Innenstadt vermeiden, erinnern die Grünen.

„Beim Vergleich der Wahlprogramme haben wir in den Gesprächen mit den anderen Parteien viele übereinstimmende Punkte festgestellt. Dies lässt hoffen, dass es bei einigen Themen eine breite Mehrheit für ein progressives Bensheim gibt“, so Doris Sterzelmaier und Moritz Müller. red

AdUnit urban-intext3