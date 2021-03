Am Mittwoch haben rund 30 Teilnehmer in Zell für Tempo 30 entlang der Gronauer Straße demonstriert. Aufgerufen hatten die Bensheimer Grünen. Bei der Kundgebung zwischen Scholzenviertel und Vetters Mühle betonte Vorstand Wolfram Fendler, dass eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern in diesem Bereich zu hoch sei.

Bereits im Vorfeld der zurückliegenden Kommunalwahl war Tempo 30

