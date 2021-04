Grüne wollen Ausschuss für Innenstadtentwicklung

Bensheim. Die Bensheimer Grünen-Fraktion befasst sich mit dem Vorschlag zum Neustart für den Marktplatz und die Innenstadt, den Bürgermeisterin Christine Klein und Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung jetzt vorgestellt haben.

AdUnit urban-intext1

Ziel des 365-Tage-Programms soll wie berichtet eine breite Mehrheit in Gremien und Stadtgesellschaft für eine nachhaltige Lösung für den offenen Wettbewerb am Marktplatz sein.

„Wir begrüßen die Initiative der Bürgermeisterin, die damit auch den offenen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Durchführung eines Ideenwettbewerbs umsetzt. Für uns ist bei der jetzt anstehenden Diskussion über Spielregeln zentral, dass die politischen Gremien entsprechend eingebunden sind. Denn sie sind es schließlich, die am Ende des Prozesses eine breite Mehrheit bilden und entscheiden müssen“, sagt Doris Sterzelmaier, Fraktionsvorsitzende der Grünen. Die Innenstadtentwicklung dürfe nicht mit 51 Prozent beschlossen werden, sondern braucht die große Mehrheit der Stadtverordneten, sind die Grünen überzeugt. Und haben deswegen auch die Gründung eines neuen Ausschusses für Innenstadtentwicklung vorgeschlagen, der sich auch in den jetzt vorgelegten Prozess einbinden ließe.

„Wir Grüne sehen den Marktplatz nicht losgelöst vom Rest der zentralen Innenstadt. Zukunftsfähig ist Bensheims Zentrum dann, wenn von Einzelhandel über Gastronomie bis hin zu Kultur alle Akteure beteiligt sind“, kommentiert Fraktionsvorsitzender Moritz Müller.

AdUnit urban-intext2

Die Fraktion tagt am Dienstag (20.) nicht-öffentlich, ist aber per E-Mail unter fraktion@gruene-bensheim.de zu erreichen. In der folgenden Woche besteht wieder die Möglichkeit zur Teilnahme an der virtuellen Sitzung, heißt es. red