Grüne treffen sich heute an der Erlache

Bensheim. Die Erlache mit dem Angelverein und im Anschluss das Naturschutzzentrum sind Ziele der Grünen-Fraktion am heutigen Dienstag (23.) im Rahmen ihres Sommerprogramms. Am alten Erlachsee wird seit Jahren kein Kies mehr abgebaut. Der See soll sich als ökologisches Gewässer mit Flachwasserzonen und Totholzbereichen als Rückzugsraum für Tiere und Pflanzen entwickeln.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die geplante Renaturierung und Idylle trügt jedoch. Nicht nur die Angler klagen seit vielen Jahren über ungebetene Besucher und deren Hinterlassenschaften. Der See kommt nicht zur Ruhe. „Wir wollen uns vor Ort vom Vorsitzenden des Angelvereins von den Problemen berichten lassen und überlegen, welche Lösungen es geben kann“, sagt Fraktionsvorsitzender Moritz Müller.

Im Anschluss geht es gleich nebenan zum Naturschutzzentrum. Dieses gibt es seit 2004 und es übernimmt wichtige Aufgaben, wie die Sensibilisierung der Bevölkerung für Natur- und Umweltschutz. Es ist ein Lern- und Veranstaltungsort für alle Altersgruppen. „Wir wollen uns bei der Leiterin Veronika Lindmeyer, die im Herbst das Zentrum altersbedingt verlässt, für Ihren langjährigen Einsatz bedanken und uns über die aktuelle Arbeit informieren“, sagt Doris Sterzelmaier, Grüne Fraktionsvorsitzende. Es ist interessant zu erfahren, was sich die Jahre über bewährt hat und beibehalten werden soll, was verbessert werden könnte.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kommunalpolitik Grüne in Bensheim wollen über 19 Grad sprechen Mehr erfahren Umweltkatastrophe Fischsterben in der Oder: Lemke setzt auf Zusammenarbeit Mehr erfahren

Die Stadtverordnetenversammlung hat 2022 den seit vielen Jahren unveränderten jährlichen Beitrag der Stadt Bensheim um 10 000 auf 60 000 Euro erhöht. Für die Grünen gut und zukunftsweisend angelegtes Geld.

Treffpunkt ist am Eingang des Angelvereins neben dem Kieswerk Rohr. Die Grünen sind bei den Anglern um 18.30 Uhr zu Gast. Bei Interesse an einer Teilnahme ist für die bessere Planung eine vorherige Anmeldung unter m.mueller@gruene-bensheim.de nötig, heißt es abschließend. red