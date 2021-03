Bensheim. Das Kommunalwahlergebnis analysieren die Bensheimer Grünen am heutigen Dienstag (16.) in einer öffentlichen digitalen Sitzung.

„Das Trendergebnis von Sonntag ist ein riesiger Erfolg für uns und wir sind gespannt auf die weiteren Auszählungsergebnisse, die noch leichte Verschiebungen bringen können“, kommentiert Doris Sterzelmaier, Spitzenkandidatin der Grünen. Das Versprechen eines neuen Politikstils nehme man ernst, eine stabile Zusammenarbeit müsse allerdings auch in den kommenden fünf Jahren möglich sein, damit sich Bensheim weiterentwickelt und die drängenden Probleme gelöst werden können.

„Verantwortung übernehmen“

Erstmals sind die Grünen nicht als Wählergemeinschaft Grüne Liste Bensheim (GLB) angetreten, sondern als neuer Ortsverband der Partei Bündnis 90/Die Grünen. Der Wahlausgang zeige, dass dies nicht nachteilig war: „Als zweitstärkste Kraft wollen wir Verantwortung übernehmen und Bensheim weiter bewegen. Und das mit einer neuen Fraktion, die aus erfahrenen und neuen motivierten Mitgliedern besteht“, betont Moritz Müller, der grüne Spitzenkandidat auf Platz 2.

Signal für Weltoffenheit

Die langjährige Mitverantwortung der Grünen in der Bensheimer Stadtpolitik habe sich dabei ausgezahlt, ist die Partei überzeugt. Das starke Ergebnis aller demokratischen Parteien im Vergleich zur Wahl 2016 sei außerdem ein starkes Signal für Vielfalt und Weltoffenheit in Bensheim, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Grünen tagen digital und Interessierte können der Sitzung ab 20 Uhr beitreten. Moritz Müller bittet dazu um eine Mitteilung per E-Mai (m.mueller@gruene-bensheim.de), um den Teilnahmelink übermitteln zu können. red