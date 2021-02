Bensheim. Wiederholter Vandalismus, der jetzt auch zur Schließung des Weiherhausstadions geführt hat, ist Thema der Fraktionssitzung der Grünen Liste (GLB).

„Leider haben Einzelsportler, die sich an die Regeln hielten, jetzt das Nachsehen. Das Weiherhaus ist für viele Menschen mehr als ein reines Stadion und längst zum Naherholungsbereich fast schon Park der angrenzenden Wohnquartiere geworden“, sagt Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

Thema Weiherhausstadion

Die Stadt Bensheim hat 2019 am Programm KOMPASS teilgenommen und ein Sicherheitskonzept entwickelt. Welche Lösungen denkbar sind und warum es derzeit überhaupt zu mehr Vandalismus kommt, wird in der Fraktionssitzung besprochen.

Weiterhin werden die Grünen die Stadtverordnetenversammlung nachbetrachten. Bedauerlich finden sie, dass ihr Antrag, die Dachflächen bei der Erweiterung des Gewerbegebietes Stubenwald II mit mindestens 50 Prozent Photovoltaik zu nutzen, abgelehnt wurde. „Dies ist kein Bekenntnis zur Energiewende und zum Klimaschutz und bestätigt nochmals unsere Ablehnung zu dieser Erweiterung auf der grünen Wiese“, sagt Thomas Götz.

Die Fraktion tagt am heutigen Dienstag (23.) digital. Interessierte können der Sitzung ab 20 Uhr beitreten. Moritz Müller bittet dazu um eine Mitteilung per E-Mai an m.mueller@gruene-bensheim.de, um den Teilnahmelink übermitteln zu können. red