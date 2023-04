Grüne sprechen über PV-Anlagen

Bensheim. Die Stromerzeugung durch Photovoltaik ist ein wesentlicher Baustein, um die Energiewende umzusetzen und die Klimaschutzziele zu erreichen. Neben einem starken Ausbau der Photovoltaik auf Dachflächen und Parkplätzen ist daher auch ein Ausbau von Photovoltaikanlagen auf Freiflächen erforderlich, schreiben die Bensheimer Grünen.

Auf einem Hektar Fläche ließe sich so der Strom für 150 bis 200 Haushalte erzeugen. Die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) von 2022/2023 hat die Liste möglicher Standorte für Freiflächen-PV-Anlagen deutlich erweitert. Trotzdem gebe es Konflikte, stehen solche Anlagen doch potenziell in Konkurrenz zu landwirtschaftlicher Nutzung oder Belangen des Naturschutzes.

In Bensheim ist eine größere Anlage entlang der Autobahn bereits in Planung, hier geht es derzeit darum, die nötigen baurechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. Ob es weitere Möglichkeiten auf Bensheimer Gemarkung gibt, darüber beraten die Grünen in ihrer Fraktionssitzung am heutigen Dienstag (25.).

„Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen sind aus Sicht des Natur- und Flächenschutzes sicher nicht die erste Wahl bei der Stromerzeugung. Andererseits sind die Herausforderungen der Energiewende so riesig, dass wir es uns nicht leisten können, irgendwelche Optionen außer acht zu lassen“ formuliert es der Fraktionsvorsitzende Thomas Götz. red