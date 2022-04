Grüne sprechen über Photovoltaik-Ausbau

Bensheim. Der Ausbau der regenerativen Energien ist für die Bensheimer Grünen ein wichtiger Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz. Seit 2014 hat Bensheim einen Masterplan Klimaschutz. Laut Wirtschaftsminister Robert Habeck sei es wegen der Abhängigkeit Deutschlands von Gasimporten aus Russland dringend erforderlich, die Energiewende schneller zu vollziehen. Dem stimmen die lokalen Grünen uneingeschränkt zu.

„Wir als Kommune können mit einem engagierten Ausbau der Photovoltaik einen Beitrag leisten, um dieser Abhängigkeit entgegenzuwirken“, betont Kira Knapp, stellvertretende Franktionsvorsitzende.

Im November gab es – wie berichtet – den städtischen Bericht „Programm zum Ausbau der PV-Anlagen in Bensheim“. Dieser benennt, auf welchen städtischen Gebäuden oder auch Parkplätzen zusätzliche PV-Anlagen möglich sind. Hier wurden 19 Gebäude mit Potenzial für eine kurzfristige Umsetzung aufgeführt. „Wir Grüne wollen diesen Ausbau voranbringen und werden uns dafür einsetzen, dass jedes Potenzial genutzt wird“, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Jochen Kredel.

In ihrer nächsten Fraktionssitzung sprechen die Grünen über den Ausbau der Photovoltaik in Bensheim. „Wir freuen uns, dass auch das Förderprogramm für die Bensheimer Bürgerinnen und Bürger so gut angenommen wurde“, erinnert Doris Sterzelmaier, Fraktionsvorsitzende, „Leider ist der Fördertopf für 2022 schon erschöpft.“ Darüber hinaus lasse sich ein Erfolg verzeichnen: 170 Balkon-Solarmodule werden dank einer Initiative noch in diesem Sommer auf den Balkonen und Terrassen der Region errichtet, zeigt sich Moritz Müller, Fraktionsvorsitzender, begeistert. In der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag gab es zum Ausbau der Photovoltaik weitere Informationen durch eine Anfragebeantwortung zu diesem Thema, die sich die Grünen genau ansehen wollen.

Interessierte können in der virtuellen Fraktionssitzung am Dienstag, 12. April, ab 20 Uhr, teilnehmen. Es wird um eine Anmeldung an m.mueller@gruene-bensheim.de gebeten, um die Zugangsdaten zu übermitteln. red