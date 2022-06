Grüne sprechen über Neumarkt

Bensheim. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen trifft sich zu ihrer digitalen Fraktionssitzung heute (28.), um über die Entwicklungen am Neumarkt-Center zu diskutieren. Die Ergebnisse der städtischen Infoveranstaltung am Montag, bei der die überarbeiteten Planungen für das Projekt am Beauner Platz vorgestellt werden, sind Ausgangspunkt der Diskussion der Grünen: „Wir wünschen uns endlich eine Verbesserung dieser städtebaulichen Problemstelle“, kommentiert Fraktionsvorsitzender Moritz Müller.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schon die ersten Planungen haben den Grünen zugesagt, „deswegen freuen wir uns nun auf weitere gute Lösungen des Eigentümers, die nochmalige Verbesserungen der Planungen mit sich bringen“, meint Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier. Dabei müsse auch das ganze Platzareal mit gedacht werden.

Die von einem künftig fertiggestellten Neubau ausgehende Belebung solle auch durch eine neue Aufenthaltsqualität am Beauner Platz ergänzt werden. „Denkbar wären beispielsweise auch Sitzgelegenheiten mit Tischen, auf denen Schach gespielt werden kann“, ergänzt Sterzelmaier. Über die konkreten Entwürfe, mögliche Ideen für das Areal und den weiteren Fahrplan in Sachen Neumark-Center sprechen die Grünen in ihrer Sitzung.

Mehr zum Thema Am Dienstag Grüner Rundgang durch Auerbach Mehr erfahren Am Dienstag Tiefgarage, Marktplatz, Dalberger Hof Mehr erfahren

Interessierte Bürger sind eingeladen, ab 20 Uhr an der virtuellen Sitzung teilzunehmen. Die Grünen bitten dafür um eine Mail an m.mueller@gruene-bensheim.de, um die Zugangsdaten zum Konferenztool übermitteln zu können. red