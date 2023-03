Grüne sprechen über die Flames

Bensheim. Das Bensheimer Frauen-Handballteam der Flames müsste– wie berichtet – aus der 1. Bundesliga ab der Saison 2025/2026 absteigen, wenn sie nicht den fast unerfüllbaren neuen Anforderungen an Handballhallen nachgeben, so wurde es im Sozialausschuss vom Geschäftsführer berichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese Forderungen sind nicht sportlich, sondern finanziell begründet, schreiben die Grünen. Reiche Vereine, die bereits Spielstätten haben, die alle Anforderungen erfüllen, würden somit nebenbei von Konkurrenten befreit.

Digitale Sitzung am Dienstag

Die neuen Anforderungen bereiten viele Sorgen, da die Weststadthalle dann nicht mehr geeignet ist. Sportler sollten Spaß an ihrem Können haben und Sport sollte der Gesundheit dienen und den Zuschauern Spannung und Freude bringen, ist die Meinung die Grünen.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Frauenhandball Flames auf Abschiedstour in der Bensheimer Weststadthalle Mehr erfahren Energiewende FDP will Habecks Heizungspläne stoppen Mehr erfahren

„Der Appell der Flames aus dem Sozialausschuss ist bei uns Grünen angekommen“, heißt es weiter. In ihrer Fraktionssitzung wird dies das Hauptthema sein und besprochen, wie man noch helfen kann. Weiterhin werden die Ergebnisse der Ausschüsse beraten und die Stadtverordnetenversammlung vorbereitet. Die Fraktion tagt digital am Dienstag (14.). Interessierte können ab 20 Uhr teilnehmen. Es wird um Anmeldung an d.sterzelmaier@gruene-bensheim.de gebeten, um die Zugangsdaten für das Konferenztool zu übermitteln. red