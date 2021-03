Bensheim. Vom Team Straßenverkehr erhielt der Ortsbeirat Auerbach eine schriftliche Antwort zu seinen Fragen zum Brückweg aus der Sitzung vom Oktober. Die Grünen im Ortsbeirat sind über diese Antwort verwundert.

Die Verwunderung rühre aus der unvollständigen Beantwortung der Fragen und der Weiterreichung fehlerhafter Daten. Abschlägig beantwortet wurde mit Argumenten, die schon vor über 20 Jahren bei der Einrichtung des Zebrastreifens auf der B 3 durch das damalige Amt für Straßen- und Verkehrswesen angeführt wurden, die Frage nach einer Querungshilfe in Höhe der Ernst-Pasque-Straße.

Kinder auf dem Weg zur Kita

Der Brückweg wird an dieser Stelle intensiv von Familien mit Kindern auf dem Weg zur Kita Lerchengrund überquert. Die angekündigte Markierung auf der Straße „Achtung Kinder“ ist für die Grünen kein ausreichender Schutz. Nicht beantwortet wurde auch die Frage, warum in Baden-Württemberg häufiger Tempo 30 zur Verkehrsberuhigung genutzt werden kann als in Bensheim.

Im Brückweg werde Tempo 30 von den Straßenverkehrsbehörden abgelehnt. Weiterhin wird auch aus Sicht des Kreises und der Verkehrsbehörde Hessen Mobil für eine dauerhafte Umleitung des Lkw-Verkehrs keine Begründung gesehen.

Erst auf Nachfrage bei der Verwaltung stellte sich laut den Grünen heraus, dass die mitgeteilten Verkehrszählungsdaten durch ein defektes Zählungsgerät nicht umfänglich erhoben worden seien. Die Frage, wie eine Tempobegrenzung auf 30 km/h im Brückweg eingerichtet werden kann, wurde nicht beantwortet. Auch auf die Änderung in der Straßenverkehrsordnung von April 2020 wurde nicht eingegangen.

Michael Krapp, Mitglied des Ortsbeirat Auerbach für die Grünen, meinte hierzu: „Ich bin besorgt über die schlampige Antwort des Teams Straßenverkehrs an den Ortsbeirat. Ich hoffe, dies ist ein einmaliger Ausrutscher und nicht Zeichen mangelnden Respekts gegenüber der Gremien.“

Die Grünen hoffen nun, dass Bürgermeisterin Christine Klein sich des Themas Tempo 30 im Brückweg annimmt. Sie habe im Wahlkampf eine grundsätzlich positive Einstellung hierzu signalisiert. Die Grünen erhoffen sich zunächst eine versuchsweise und streckenbezogene Anordnung von Tempo 30 und wollen das Thema bei der nächsten Sitzung des Ortsbeirats erneut zur Sprache bringen. red