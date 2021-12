Grüne sehen die Koalition als gescheitert an

Bensheim. Die Grünen fragen sich in einer Pressemitteilung, welche politischen Machtverhältnisse 2022 in Bensheim herrschen: „Während der Abstimmung zum Haushalt, als es darauf ankam, wurde deutlich, dass die Koalition keine eigene Mehrheit mehr bilden kann“, meint Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

CDU, SPD und FDP haben mit zusammen 26 Stimmen eine satte Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung. Damit sei die Verabschiedung des Haushaltes der Stadt Bensheim sichergestellt. Umso überraschender sei es in der Stadtverordnetenversammlung gewesen, dass die FDP aus der Koalition ausscherte und schon in ihrer Rede ankündigte, dass sie dem Haushalt nicht zustimmen werde.

Mit sehr vielen Änderungen am Haushaltsentwurf habe die Koalition diesen nach ihren Vorstellungen und Zielen ausgerichtet, um bei den finalen Abstimmungen dann doch nicht mit eigener Mehrheit zuzustimmen. „Das ist für uns Grüne völlig unverständlich. In den vergangenen Jahren hatten die vorherigen Koalitionen immer für ihre Mehrheit gesorgt, ist schließlich nur ein gemeinsam beschlossener Haushalt die Grundlage einer politischen Zusammenarbeit“, bemerkt Fraktionsvorsitzender Moritz Müller.

„Dieses Jahr haben wir Grüne uns sogar aus der Opposition heraus konstruktiv eingebracht und mit Einsparvorschlägen als auch Vorschlägen zur Einnahmeerhöhung zur Haushaltskonsolidierung beigetragen. Dies führte zu einem gemeinsamen Antrag von Koalition und Grünen“, betont Kira Knapp, stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Grünen sind nach eigenem Bekunden gespannt, wie sich die Koalition und die Mehrheiten in 2022 entwickeln. Aus ihrer Sicht ist die Koalition aufgrund des Verhaltens der FDP gescheitert, heißt abschließend in der Pressemitteilung. red