„Grüne Runde“ zur Wahl

Bensheim. Die aktuelle „Grüne Runde“ befasst sich diesmal mit der Analyse der Bundestagswahl und Perspektiven für die Zukunft. Selten habe eine Bundestagswahl bereits im Vorfeld zu so unterschiedlichen Spekulationen über die möglichen Varianten einer Regierungsbildung geführt, heißt es in der Ankündigung. „Die Prognosen zum Wahlausgang schwankten im letzten Halbjahr geradezu extrem.“

Das gelte auch für die den Wahlkampf beherrschenden Themen: Obwohl nach einer soeben erschienenen UN-Studie das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens ohne ein sofortiges Umsteuern mittlerweile unerreichbar ist, und UN-Generalsekretär António Guterres von einer „alarmierenden Einschätzung“ spricht, „wie weit wir von den Pariser Zielen entfernt sind“, urteilt Grünen-Parteichef Robert Habeck, man sei im Wahlkampf „steckengeblieben in dämlichen, dummen Debatten, die von den politischen Mitbewerbern immer wieder hochgezogen wurden“.

Aus aktuellem Anlass wird sich deshalb das monatlich tagende Diskussionsforum „Grüne Runde“ am Montag, 4. Oktober, ab 19 Uhr mit einer Analyse des Wahlergebnisses und den möglichen weiteren Perspektiven für die politische Entwicklung beschäftigen.

Interessenten sind in den Nebenraum des „Präsenzhofs“ eingeladen. Wegen der beschränkten Teilnehmerzahl wird um eine kurze Voranmeldung per E-Mail an PeterLotz9@googlemail.com gebeten. Es gilt die 2G-Regel. red

