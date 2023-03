Grüne Runde zum Thema Italien

Bensheim. „Italien – unser unbekannter Nachbar“ lautet das Thema der Grünen Runde am Montag, 6. März, um 19 Uhr in der Gaststätte zum Weiherhausstadion in Bensheim-Auerbach.

In der Ankündigung heißt es: Wo Goethe noch 1786 über Italien schrieb, dies Land „blieb in allem Mechanischen und Technischen, worauf doch eine bequemere und frischere Lebensweise gegründet ist, gegen alle Länder unendlich zurück“ besteht heute die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone.

Vortrag von Pina Kittel

Gründe genug, um sich gemeinsam mit Giuseppina Kittel, der langjährigen Vorsitzenden des deutsch-italienischen Freundeskreises Bensheim-Riva del Garda einen möglichst differenzierten Eindruck von der aktuellen Lage in Italien zu verschaffen.

Pina Kittel kennt nicht nur die Berichte und Kommentare italienischer Zeitungen, sondern auch das Deutschlandbild, das in der veröffentlichten italienischen Meinung vorherrscht.

„Auch damit sollten wir uns auseinandersetzen und nicht wie selbstgefällige europäische Musterknaben auftreten,“ meint Peter Lotz, Organisator der Grünen Runde, abschließend. red