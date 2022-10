„Jedes Jahr fließen global 540 Milliarden Dollar an Subventionen in die Landwirtschaft“, informiert Peter Lotz, Initiator und Moderator des Diskussionsforums Grüne Runde. Nach einem UN-Report vom April 2021 hätten 87 Prozent dieser Fördergelder, also 470 Milliarden Dollar, negative Folgen für die Bevölkerung oder die Umwelt.

Als Beispiele nennen die UN-Experten, dass Agrarsubventionen

...