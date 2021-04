Bensheim. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen spricht in ihrer digitalen Fraktionssitzung am Dienstag (13.) über die Ergebnisse der Gespräche mit den anderen Fraktionen und bereitet sich auf die konstituierende Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vor.

Im Blick haben die Grünen auch die aktuellen lokalen Projekte zum Artenschutz. „Hierzu gehört im Frühjahr auch der Amphibienschutz. In Langwaden erfolgt dies bei der Krötenwanderung seit vielen Jahren durch Ehrenamtliche. Dafür kann man nicht genug danken und solche Projekte sind auch in Zukunft zu erhalten und zu fördern“, sagt Moritz Müller, Fraktionsvorsitzender der Grünen.

Stadtteile unterstützen

Auch die Stadtteile sollen weiter gefördert werden. „Hier unterstützen wir das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Hessen, in dem Bensheim aufgenommen wurde. Mit den Bewohnern zusammen wird erarbeitet, wie sich der Ort entwickeln soll; das ist eine einmalige Chance“, betont Doris Sterzelmaier, Fraktionsvorsitzende der Grünen und Mitglied in der Steuerungsgruppe Dorfentwicklung.

In der Fraktionssitzung wird auch über das Stadtradeln gesprochen. Bensheim ist zum 7. Mal dabei und die Grünen waren von Anfang an mit einem Team vertreten. Dies soll auch dieses Jahr wieder so sein: „Das Radfahren soll gestärkt werden und zur Verkehrswende beitragen. Daher muss die Akzeptanz für das Rad als Verkehrsmittel für den Alltag steigen und dazu trägt die Aktion Stadtradeln bei“, teilt Kira Knapp, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, mit.

Die neue Fraktion tagt nicht öffentlich, da noch vieles Organisatorisches abgestimmt werden muss. Die Fraktion ist aber für Anregungen immer erreichbar über www-gruene-bensheim.de und per Mail an fraktion@gruene-bensheim.de. red