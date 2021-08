Grüne Meile in der Bensheimer Innenstadt

Bensheim. Zum fünften Mal laden die Bergsträßer Grünen gemeinsam mit der Grünen Jugend und dem Bensheimer Ortsverband zur Bergsträßer Nachhaltigkeitsmesse in die Bensheimer Fußgängerzone ein. Termin ist Samstag, 21. August, von 9 bis 14 Uhr.

21 Vereine, Verbände, Initiativen und Firmen werden ihre Ideen, Konzepte und Produkte rund um das Thema Nachhaltigkeit ausstellen. Die Produktpalette reicht dabei von regionalen landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Kosmetik über nachhaltige und natürlich hergestellte Produkte aus recycelten Materialien bis hin zu fair gehandelten Produkten. Neben der Elektromobilität im Fahrrad- und Individualverkehrsbereich wird in diesem Jahr als Besonderheit erstmals ein Fahrrad-betriebenes Kinderkarussell, das Velo-Karussell, zu Gast auf der Messe sein.

Aufgrund der Parteiinfostände für die Bundestagswahl ist das Gelände der Bergsträßer Nachhaltigkeitsmesse in diesem Jahr erstmals ein anderes: Statt durch die mittlere Fußgängerzone ziehen sich die Stände vom Weltladen in der Tourist-Information über den Hospitalplatz durch die Gerbergasse bis zum Rinnentor, wo der Schwerpunkt für Familien liegt: Neben dem Velo-Karussell werden dort Kinderschminken und nachhaltiges Slush-Eis angeboten.

Das Motto der diesjährigen Messe – „Die Welt im Wandel“ – ist mit Blick auf die immer drastischeren Folgen der Klimaerhitzung auf die Menschen gewählt worden. Die auf der Nachhaltigkeitsmesse vertretenen Aussteller sehen sich diesem Ziel verpflichtet und präsentieren ihren lokalen Beitrag dazu.

Vertreten sind in diesem Jahr wieder Organisationen, die auch international agieren: der Weltladen Sankt Georg ebenso wie Oikocredit Förderkreis Hessen-Pfalz. Dass sich die internationale Wirtschaft in eine verantwortungsvolle Richtung entwickeln muss, um einen Wandel zu erreichen, vertreten die Gemeinwohlökonomie Hessen/Darmstadt und das Klimabündnis Bergstraße.

Der BUND Bergstraße informiert über Naturschutz im Kreis Bergstraße. Regionale Lebensmittel und Produkte werden ebenfalls angeboten. Erstmals mit dabei ist die Initiative Foodsharing Hessische Bergstraße, die Lebensmittel rettet und vor der Entsorgung bewahrt.

Die Grüne Jugend informiert an ihrem Stand über die nachhaltige Zukunft der Innenstädte und hat ein spielerisches Angebot für Kinder geplant. Zum fünften Mal wird sich in diesem Jahr die Fußgängerzone in eine grüne Meile verwandeln. red