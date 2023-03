Grüne im Jugendzentrum

Bensheim. Die Jugend in Bensheim ist Thema der Fraktionssitzung der Grünen am Dienstag (28.). Dazu besuchen sie das Jugendzentrum. Sie sprechen mit dem neuen Leiter, Markus van den Boom, und Bürgermeisterin Christine Klein über die bisherige Entwicklung und die Perspektiven des Zentrums sowie über die Situation der Jugend insgesamt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es ist wichtig, die Belange der Jugend zu beachten. Daher wollen wir die Ergebnisse der Jugendumfrage von 2022 in das Gespräch einfließen lassen,“ sagt Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier. Das Jugendzentrum war in seiner langen Geschichte immer wieder in der Diskussion. Von einem Umzug in neue Räumen mit Platz für eine Werkstatt, vom Traum eines selbstverwalteten Jugendzentrums bis hinzu Partyräumen ohne Konsumzwang.

„Es ist nicht einfach, die Wünsche einer Jugendgeneration in Erfahrung zu bringen, sie dann schnell umzusetzen, bevor die nächste Generation kommt. Durch die Umfrage haben wir jetzt Kenntnis von den Bedürfnissen und Wünschen der Jugendlichen und eine Grundlage für einen weiteren Beteiligungsprozess“, sagt stellvertretende Fraktionsvorsitzende Fatemeh Schmidt.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kommunalpolitik Zwingenberger Ausschüsse billigen die Restaurierung des denkmalgeschützten Güterschuppens Mehr erfahren

Wichtig sei, dass es ein kontinuierliches und attraktives Angebot gibt und dies bei den Jugendlichen auch bekannt ist. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Jugendzentrum in der Rodensteinstraße 19. red