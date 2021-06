Grüne im Jugendzentrum

Bensheim. Die Fraktion der Grünen beschäftigt sich am Dienstag (15.) mit dem Themenkomplex Jugend in Bensheim. Auf dem Programm steht ein Besuch im städtischen Jugendzentrum, bei dem sich die Fraktion über die dortige Arbeit – insbesondere unter den Einflüssen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr – informiert. Das JUZ am Bahnhof ist seit vielen Jahren Anlaufstelle für Jugendliche im Alter von bis zu 15 Jahren. Das Angebot für junge Menschen sollte aber auch darüber hinaus gedacht werden.

Gespräch mit Christine Klein

„Gemeinsam mit Bürgermeisterin Christine Klein wollen wir im Anschluss über die Zukunft der Jugendarbeit in Bensheim diskutieren. Als neue Bürgermeisterin hat die neue Dezernentin für Jugend und Familie einen frischen Blick auf die jungen Bürger unserer Stadt“, kommentiert Fraktionsvorsitzender Moritz Müller das Vorhaben der Partei, die sich mehr Engagement für die Jugendlichen wünscht.

„Sei es die Einrichtung einer Jugendsozialarbeit in Zusammenarbeit mit den sozialen Diensten und lokalen Akteuren, die dringend nötige Sanierung der Skateranlage oder die Entkriminalisierung der Aufenthaltsräume im Freien – Jugendliche brauchen Raum, sich zu entfalten“, meint Kira Knapp, stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

Idee eines Nachtbürgermeisters

Die Grünen hatten auch die Idee eines Nachtbürgermeisters ins Spiel gebracht, so dass es einen Ansprechpartner in der Stadt für alle gebe. Der Aufenthalt in den Parks der Stadt sei bei Jugendlichen beliebt und solle nicht zu Stress führen. „Unsere Jugend soll nicht zum Ausgehen in die umliegenden Großstädte gezwungen werden“, so die Fraktion.

Aufgrund der geltenden Corona-Regelungen ist der Termin fraktionsintern. Interessierte können jedoch ihre Meinungen und Kommentare zum Thema Jugend per Mail (mail@gruene-bensheim.de) oder via Social Media (@GrueneBensheim) an die Fraktion kommunizieren. In den kommenden Wochen soll das Thema Jugendliche immer wieder auf der Tagesordnung der Grünen stehen. red