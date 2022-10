Grüne haken bei Radweg nach

Bensheim. Es fehlt eine gute Rad- Fußwegverbindung zwischen Auerbach und Hochstädten sowie Zell und Gronau. Vor Jahren gab es Überlegungen dazu, aber keine Lösung. „Uns Grünen ist das Anliegen wichtig. Wir haben 2020 den Antrag gestellt, dass für beide Radwege Realisierungsvarianten erarbeitet werden. Mit einer Anfrage an den Magistrat zur kommenden Stadtverordnetenversammlung wollen wir, dass zum Sachstand und zu den Prüfergebnissen informiert wird“, teilt Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier mit.

Thema Tempo 30

„Radfahrende sind keine Verkehrsteilnehmer zweiter Klasse und daher brauchen wir ein gutes Radwegenetz“, so stellvertretender Fraktionsvorsitzender Jochen Kredel. In ihrer heutigen Fraktionssitzung befassen sich die Grünen auch mit der Antwort der Straßenverkehrsbehörde zur Tempo-30-Zone für die Rhein- und Moselstraße.

Die Behörde teilte mit, dass die rechtlichen Voraussetzungen nicht vorliegen und eine Anordnung nicht erfolgt. Es müsste dabei auch die Fußgängerampel in der Moselstraße abgebaut werden. Die Grünen sind von der Antwort nicht überrascht, denn bei Forderungen in anderen Stadtquartieren wurde ähnlich argumentiert. „Dies wird von uns aber nicht als Lösung akzeptiert, wir wollen, dass für den Radverkehr Verbesserungen erreicht werden und beraten dazu in unserer Fraktion“, sagt Sterzelmaier.

Ein Mangel seien auch die fehlenden Radabstellanlagen rund ums Bürgerhaus. Auch hier haben die Grünen nachgefragt und erfahren, dass dies bekannt sei und bald Abhilfe geschaffen werden soll.

Zu ihrer digitalen Fraktionssitzung treffen sich die Grünen am heutigen Dienstag (4.). Gesprochen wird auch über den Besuch bei der Firma Sirona und die Stadtverordnetenversammlung. Interessierte sind ab 20 Uhr willkommen. Es wird um eine Anmeldung an d.sterzelmaier@gruene-bensheim.de gebeten, um die Zugangsdaten für das Konferenztool zu übermitteln. red